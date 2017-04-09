В Кашмире число жертв беспорядков выросло до шести человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек стали жертвами беспорядков в день дополнительных выборов в индийском штате Джамму и Кашмир, передает телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Акции протеста против выборов от отдельных округов в законодательную ассамблею штата и нижнюю палату парламента проходили и до дня голосования. В воскресенье ситуация накалилась и привела к прямым столкновениям стражей порядка и протестующих в различных районах округа Будгам, а также в "летней" столице штата Шринагаре. Несколько избирательных участков протестующим удалось взять штурмом, они разбивали электронные машины для голосования.

Сообщается, что сепаратисты, которые стоят за протестами, в ответ на гибель протестующих призвали своих сторонников продолжить акции в понедельник.

Неспокойно проходят дополнительные выборы и в других штатах страны. Так, сообщения о беспорядках и столкновениях враждующих политических сил приходят из штатов Мадхья-Прадеш и Тамилнад. Там обошлось без жертв, хотя имеются пострадавшие.