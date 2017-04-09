Президент Польши соболезнует о жертвах взрыва в церкви в Египте

ВАРШАВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда просит соотечественников помолиться о жертвах взрыва в церкви в Египте.

"Трагедия в Египте. Взрыв в церкви. Много погибших и раненых. Кто хочет и может, пусть о них подумает и вспомнит в молитве", — написал Дуда в своем аккаунте в Twitter

По последней информации, 11 человек погибли, еще около 40 пострадали в результате взрыва у церкви в городе Александрия в Египте. По предварительной информации, подрыв осуществил смертник. Сообщалось, что офицер полиции остановил смертника и тот подорвался у входа. В числе погибших — трое полицейских. Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте расположена его резиденция.

Также мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности сработало в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник. По данным местных СМИ, жертвами взрыва в церкви стали 30 человек.