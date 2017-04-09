МИД Турции соболезнует народу Египта в связи с терактом в Танте

АНКАРА, 9 апр — РИА Новости. МИД Турции решительно осудил теракт в египетском городе Танта и выразил соболезнования семьям погибших и всему народу Египта, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
"Мы решительно осуждаем сегодняшнюю чудовищную террористическую атаку на церковь в городе Танта (Египет), которая привела к многочисленным жертвам и раненым. Выражаем наши соболезнования семьям погибших и всему народу Египта", — говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.
По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.