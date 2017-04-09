Президент Эквадора заявил о хакерской атаке со стороны США в день выборов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что сайт национального избирательного совета (НИС) страны был взломан из США в день выборов, сообщает издание Telegrafo.

"Речь идет о политическом заговоре против национального и международного права, так как они знали, что проиграют, знали, что Эквадор очень важен, они были в отчаянии и не хотели принимать поражение", — цитирует издание слова Корреа, произнесенные в ходе выступления в провинции Лос Риос.

Пр его словам, в этот же день кибератаке подвергся и официальный сайт служб безопасности ECU-911.

Ранее сообщалось, что избирательные власти Эквадора начали частичный пересчет голосов на состоявшемся 2 апреля втором туре выборов президента страны. Всего представлено девять протестов на результаты выборов в пяти провинциях страны — Чимборасо, Имбабура, Пичинча, Котопакси и Карчи.

Национальный избирательный совет Эквадора во вторник официально объявил о победе кандидата от правящих левоцентристских сил Ленина Морено с 51,14% голосов во втором туре выборов президента страны. Его соперник, кандидат от правых Гильермо Лассо получил 48,86%. Лассо после выборов заявил о несогласии с их итогами и потребовал пересчета бюллетеней.