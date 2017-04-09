В Литве 87 человек написали "Тотальный диктант"

ВИЛЬНЮС, 9 апр — РИА Новости. В двух городах Литвы, Вильнюсе и Висагинасе, в субботу впервые была проведена образовательная акция "Тотальный диктант" по русскому языку, его написали 87 человек, сообщила в воскресенье РИА Новости куратор проекта Светлана Маркова.

"Тотальный диктант" прошел в Литве успешно, в Вильнюсе его писали 39 человек, в Висагинасе пришло людей больше, чем было зарегистрировано, – 48 человек", — сказала куратор.

Участники перед началом написания диктанта прослушали приветственные слова и пожелания автора текста Леонида Юзефовича. В столице Литвы добровольный диктант проводился в Вильнюсском университете на филологическом факультете, текст читал заведующий кафедрой русской филологии доцент Павел Лавринец. В Висагинасе диктант прошел в доме творчества, а текст диктанта читала филолог Елена Плешак.

Маркова сообщила, что результаты диктанта будут известны в понедельник. "А отличники получат призы", — добавила она.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 тысяч человек. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.