Подозреваемый в теракте в Стокгольме был сторонником ИГ*

СТОКГОЛЬМ, 9 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме был сторонником экстремистских организаций, в том числе запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, сообщил на пресс-конференции в Стокгольме представитель полиции безопасности Йонас Хисинг.

"Мы знаем, что подозреваемый выражал симпатии таким экстремистским организациям, как ИГ*, но подробностей комментировать мы не можем", — сказал он.

Представители полиции также рассказали на пресс-конференции, что задержанный по подозрению в совершении теракта 39-летний мужчина в 2014 году подавал заявление о предоставлении ему вида на жительство в Швеции, ему было в 2016 году отказано, и его должны были выслать из страны.

За время, прошедшее после теракта, полиция задержала пятерых подозреваемых и провела более 500 допросов.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. По данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, в больнице находятся 10 человек, состояние четырех врачи оценивают как тяжелое. Власти заявили, что это был теракт. В пятницу вечером полиция задержала подозреваемого в преступлении. В субботу правоохранители заявили, что злоумышленнику 39 лет и он из Узбекистана.

В память о погибших и пострадавших в результате теракта в Стокгольме в воскресенье пройдет манифестация солидарности и любви. Все цветы, которые люди оставили у торгового центра Åhlens, перенесли в связи с началом ремонтных работ и отвели для них место на площади у магазина, где состоится акция.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.