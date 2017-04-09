В Кашмире при столкновениях с полицией погибли три демонстранта

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Столкновения и демонстрантов, призывающих бойкотировать проведение дополнительных выборов в индийском городе Сринагар (штат Джамму и Кашмир), произошли в воскресенье, три человека погибли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в местной полиции.

В воскресенье в индийском городе проходят дополнительные выборы в нижнюю палату парламента. Сепаратисты, выступающие за независимость штата или присоединение его к Пакистану, призвали бойкотировать голосование, в связи с чем власти усилили меры безопасности на избирательных участках.

Как сообщил агентству высокопоставленный источник в полиции, в округе Бадгам полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, бросавших камни в сотрудников правоохранительных органов, и вынуждена была открыть огонь. По данным источника, три человека погибли. По его словам, еще более 10 человек получили ранения в результате столкновений демонстрантов с полицией по всему штату.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. Сепаратистов активно поддерживает часть местных жителей, нередко устраивая акции протеста, которые перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Так, летом и осенью прошлого года Кашмирскую долину сотрясли массовые акции протеста после ликвидации активиста террористической группировки, более 90 человек погибли, около 12 тысяч человек пострадали.