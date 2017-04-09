В НКР заявили о 50 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

ЕРЕВАН, 9 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в воскресенье о 50 нарушениях режима прекращения огня в Карабахе за минувшие сутки.
В ведомстве отметили, что для нейтрализации активности противника передовые подразделения Армии обороны Карабаха прибегли к соответствующим действиям. "В настоящее время ситуация на всем протяжении линии соприкосновения спокойная", — сообщили в МИД НКР.
Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
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