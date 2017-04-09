В НКР заявили о 50 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (294)

ЕРЕВАН, 9 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в воскресенье о 50 нарушениях режима прекращения огня в Карабахе за минувшие сутки.

"Восьмого апреля и в ночь на 9 апреля вооруженные силы Азербайджана 50 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 640 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра. На восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также 60-миллиметровый миномет, станковый и ручной противотанковые пулеметы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для нейтрализации активности противника передовые подразделения Армии обороны Карабаха прибегли к соответствующим действиям. "В настоящее время ситуация на всем протяжении линии соприкосновения спокойная", — сообщили в МИД НКР.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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