Снятый с вооружения ВМС Индии самолет Ту-142 превратят в музей

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр — РИА Новости. Один из снятых с вооружения ВМС Индии советских противолодочных самолетов Ту-142М будет превращен в музей властями штата Андхра-Прадеш, сообщило министерство обороны Индии.

Официальная церемония прощания ВМС с прослужившими 29 лет самолетами Ту-142М — всего Индия закупила 8 самолетов — прошла в конце марта на базе "Раджали" в штате Тамилнад. Как отмечали тогда в Минобороны, самолеты совершили 30 тысяч часов полетов без единого инцидента.

В субботу один из Ту-142М совершил свой последний перелет, прибыв на базу "Дега" у Визакхапатнама в Андхра-Прадеш. Самолет и его летную команду встречал лично глава штата Нара Чандрабабу Найду в сопровождении других высокопоставленных чиновников и военных.

"Правительство Андхра-Прадеш ранее попросило министерство обороны выделить один из снятых с вооружения Ту-142М, чтобы сделать из него музей. Запрос правительства Андхра-Прадеш рассматривался в министерстве обороны в Нью-Дели. Управление городского развития Визакхапатнама будет от лица правительства Андхра-Прадеш координировать работы, связанные с музеем", — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

В министерстве добавляют, что самолет будет разобран для транспортировки на набережную Визакхапатнама, где будет собран вновь. Музей Ту-142М установят рядом с подлодкой-музеем, созданным на основе также снятой с вооружения субмарины Курсура.

"Музей должен быть готов к июню. Место уже выбрано, и мы попросили Университет Андхра-Прадеш поделиться частью земли, поскольку крылья могут забраться на их территории на Бич Роуд, и мы уже достигли договоренности по этому вопросу", — заявил главный министр штате Найду.

Советские Ту-142М в ВМС Индии заменят американские P-8I Poseidon. По словам начальника штаба ВМС Сунила Ланбы, Индия уже приняла на вооружение восемь самолетов. Летом прошлого года был подписан новый контракт с Boeing на закупку еще четырех P-8I.