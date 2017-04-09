Премьер Японии и президент США обсудили по телефону ситуацию в Сирии

ТОКИО, 9 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре в воскресенье обсудили ситуацию в Сирии и Северной Корее, сообщил перед журналистами глава японского правительства.

"Только что мы с президентом Трампом провели телефонные переговоры. Несмотря на то, что это произошло сразу после американо-китайской встречи на высшем уровне, мы смогли провести откровенный обмен мнениями по Сирии и Северной Корее в течение 45 минут. Я высоко оцениваю горячее участие президента Трампа в деле мира и безопасности стран-союзников и мира", — сказал премьер.

По его словам, "в отношении КНДР мы внимательно следим за реакцией Китая".

"Мы пришли к единому мнению о важности сотрудничества Японии и США в вопросе о мерах (в отношении КНДР – ред.), о важности тесного взаимодействия Японии и США и единства Японии, США и Южной Кореи", — добавил Абэ.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В четверг лидеры двух стан уже общались по телефону после неудачного пуска ракеты КНДР. Затем в пятницу японский премьер-министр Синдзо Абэ поддержал ракетный удар США по Сирии.