Премьер Японии и президент США обсудили по телефону ситуацию в Сирии

ТОКИО, 9 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре в воскресенье обсудили ситуацию в Сирии и Северной Корее, сообщил перед журналистами глава японского правительства.
По его словам, "в отношении КНДР мы внимательно следим за реакцией Китая".
"Мы пришли к единому мнению о важности сотрудничества Японии и США в вопросе о мерах (в отношении КНДР – ред.), о важности тесного взаимодействия Японии и США и единства Японии, США и Южной Кореи", — добавил Абэ.
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
В четверг лидеры двух стан уже общались по телефону после неудачного пуска ракеты КНДР. Затем в пятницу японский премьер-министр Синдзо Абэ поддержал ракетный удар США по Сирии.