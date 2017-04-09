В Мексике прошел "Тотальный диктант" по русскому языку
МЕХИКО, 9 апр – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" прошла в субботу в столице Мексики, сообщил РИА Новости организатор мероприятия Дмитрий Шмидько.
"В диктанте в посольстве России участвовали 37 человек, причем более 10 из них – мексиканцы, изучающие русский язык", — сказал Шмидько.
По его словам, для испаноговорящих участников была подготовлена специальная индивидуальная программа, так как им сложно писать диктант на том же уровне, что и те, для кого русский является родным.
Это уже третий "Тотальный диктант" в Мексике: в 2016 году он прошел в Мехико и Мериде, в 2015 – в Мериде и Канкуне.
"Тотальный диктант" ─ ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель ─ дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете в начале 2000-х годов. Диктант проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса).
Восьмого апреля в России состоялась образовательная акция "Тотальный диктант", участие в которой, мог принять любой желающий.
Акция "Тотальный диктант" проводится в России с 2004 года, ее главной целью является возможность оценить любому желающему свои знания русского языка и побудить интерес к грамотности.
В Москве "Тотальный диктант-2017" охватил аудиторию Московского педагогического государственного университета.
Участники образовательной акции могли сами выбрать, к кому идти писать диктант — к преподавателю-филологу или к медийной личности.
В Новосибирские желающим проверить свои знания было предложено написать диктант в аудитории Новосибирского государственного университета, как одной одной из площадок акции.
Участникам "Тотального диктанта-2017" вручали памятные значки.
Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
Диктант проводится по принципу анонимности — никто из его участников не обязан указывать свое настоящее имя.
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки читает текст диктанта в аудитории Московского педагогического государственного университета.
В столице, помимо университетских аудиторий, диктант также в инновационном центре "Сколково", где текст зачитывал музыкант Игорь Бутман.
В Омске участники "Тотального диктанта-2017" проверяли свои знания в аудитории Омского государственного университета им. Достоевского.
Автор текста акции "Тотальный диктант" в 2017 году, писатель Леонид Юзефович читает текст диктанта в аудитории Новосибирского государственного университета.
В 2017 году в России "Тотальный диктант" не охватил всего три региона: Магаданскую область, Ингушетию и Ненецкий автономный округ.
Текст "Тотального диктанта-2017" в Москве читала вице-мисс мира 2015 София Никитчук.
В десятках городов России и мира проводятся бесплатные курсы русского языка, на которых можно подготовиться к "Тотальному диктанту".
"Тотальный диктант" также можно было написать онлайн, для этого были организованы трансляции из трех часовых поясов.
В 2017 году "Тотальный диктант" охватил 514 городов в России и 287 городов в 70 странах мира.