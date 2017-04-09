В Мексике прошел "Тотальный диктант" по русскому языку

МЕХИКО, 9 апр – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" прошла в субботу в столице Мексики, сообщил РИА Новости организатор мероприятия Дмитрий Шмидько.

"В диктанте в посольстве России участвовали 37 человек, причем более 10 из них – мексиканцы, изучающие русский язык", — сказал Шмидько.

По его словам, для испаноговорящих участников была подготовлена специальная индивидуальная программа, так как им сложно писать диктант на том же уровне, что и те, для кого русский является родным.

Это уже третий "Тотальный диктант" в Мексике: в 2016 году он прошел в Мехико и Мериде, в 2015 – в Мериде и Канкуне.

"Тотальный диктант" ─ ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель ─ дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете в начале 2000-х годов. Диктант проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса).