Морская полиция: сомалийские пираты могли захватить судно под флагом Тувалу

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сомалийские пираты предположительно захватили сухогруз OS35, следующий под флагом тихоокеанского государства Тувалу, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в морской полиции автономного района Пунтленд.

Организация морских торговых операций Великобритании (UKMTO), координирующая перевозки в Аденском заливе, ранее заявляла, что получила сообщения об атаке на некое судно.

"Судам, пересекающим эту территорию, рекомендуется проявлять особую осторожность", — сообщили в UKMTO, не предоставив деталей.

В начале апреля сомалийские пираты захватили индийское торговое судно, на борту которого были 11 человек. Оно направлялось из Дубая в йеменский порт Эль-Мукалла. Ранее в марте пираты захватили нефтяной танкер Aris 13, шедший под флагом Коморских островов, однако освободили его без какого-либо выкупа.

Вспышка морского бандитизма у берегов Сомали в конце прошлого десятилетия стоила индустрии судовых перевозок миллиарды долларов. С разгулом пиратства удалось справиться лишь объединенными усилиями международного сообщества, организовавшего военное патрулирование региона.