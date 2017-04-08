СМИ: в Донецкой области сошел с рельсов грузовой состав

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Грузовой состав сошел с рельсов в субботу на перегоне между станциями под Мариуполем в Донецкой области, сообщает мариупольский городской портал 0629.com.ua со ссылкой на очевидцев.

По информации портала, с путей сошел состав, курсирующий между Волновахой и Мариуполем. "Вагоны сошли с рельсов. Один перевернутый лежит на боку", — сказал изданию очевидец Константин. Сообщается, что вагоны были пустые.

В связи с аварией примерно на час был задержан пассажирский поезд Мариуполь-Киев.

Подробности происшедшего устанавливаются.