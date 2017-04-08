Киев в программе сотрудничества с НАТО назвал стратегическую задачу страны

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Стратегической задачей для Украины является восстановление территориальной целостности, при этом Киев исходит из приоритетности мирного урегулирования конфликта в Донбассе, говорится в тексте программы сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год, которая в субботу утверждена украинским президентом и обнародована на его сайте.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2017 год, которая предусматривает развитие политического диалога и наращивание всеобъемлющего практического взаимодействия. Как поясняла ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, в этом году впервые эту программу решили превратить из перечня мероприятий, проводимых с НАТО разными ведомствами Украины, в план действий Украины в сферах реформ, безопасности и обороны.

"Стратегической внешнеполитической задачей является восстановление территориальной целостности государства и деятельности демократических институтов на временно оккупированных территориях в соответствии с законодательством Украины, а также реинтеграция этих территорий после их освобождения", — говорится в документе в разделе о внешней политике.

Указывается, что Киев ориентируется на мирное урегулирование конфликта. "При этом Украина исходит из приоритетности мирного урегулирования конфликта на Донбассе и необходимости обеспечения безусловного соблюдения Российской Федерацией принципов и норм международного права и добросовестного исполнения ею своих обязательств по международному праву", — отмечается в программе.

Программа содержит целый ряд реформ, которые Украина намерена продолжать реализовывать в рамках сотрудничества с НАТО. Среди них, в частности, энергетика. Здесь Киев намерен продолжать диверсификацию поставок газа и нефти.

"Продолжить предпринимать меры по диверсификации источников, поставщиков, маршрутов и способов транспортировки природного газа и нефти в Украину; сформировать систему энергообеспечения национальной экономики и общества в особый период", — говорится в программе, где прописаны планы украинских властей.