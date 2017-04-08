В здании, где должна была выступать Ле Пен, пустили слезоточивый газ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Слезоточивый газ применили в зале Дворца съездов на Корсике, где должна была выступить лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен, сообщает радиостанция RTL.

По данным агентства, Марин Ле Пен в субботу прибыла в город Аяччо, чтобы провести встречу с избирателями в одном из залов Дворца съездов. В зале присутствовали около 15 манифестантов, которые скандировали "вон, Франция". Сотрудники правопорядка Нацфронта попытались выдворить их из помещения. Между ними началась потасовка, также был пущен слезоточивый газ. В результате все люди, находившиеся в зале, были эвакуированы.

Сообщается, что лидер Нацфронта в связи с инцидентом не отменила встречу, а перенесла ее в другой зал.

Согласно данным последних соцопросов, Марин Ле Пен делит первую строчку рейтинга с бывшим министром экономики страны Эммануэлем Макроном. За каждого из них избиратели готовы отдать по 23% голосов. Однако во втором туре, куда выйдут Макрон и Ле Пен, победу одержит Макрон. Расклад сил будет выглядеть как 61% за Макрона против 39% у Ле Пен.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

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