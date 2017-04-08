Лукашенко выразил соболезнования королю Швеции в связи с терактом
16:2308.04.2017
(обновлено: 16:27 08.04.2017)
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МИНСК, 8 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву, родным и близким погибших при теракте в Стокгольме, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.
"С болью и печалью в Белоруссии восприняли сообщение о человеческих жертвах в результате умышленного наезда грузовика на людей в центре Стокгольма", — говорится в соболезновании.
Глава государства выразил искренние слова поддержки всему народу Швеции, а также пожелал быстрого выздоровления потерпевшим.
В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups и было похищено во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно.
В результате наезда грузовика погибли четыре человека, получили травмы разной степени тяжести 15 человек. В больнице, по данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, находятся 10 человек. Шесть из них, среди которых один ребенок, находятся в больнице с легкими травмами, состояние четырех других врачи оценивают как тяжелое.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.