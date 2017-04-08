Лукашенко выразил соболезнования королю Швеции в связи с терактом

МИНСК, 8 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву, родным и близким погибших при теракте в Стокгольме, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

"С болью и печалью в Белоруссии восприняли сообщение о человеческих жертвах в результате умышленного наезда грузовика на людей в центре Стокгольма", — говорится в соболезновании.

Глава государства выразил искренние слова поддержки всему народу Швеции, а также пожелал быстрого выздоровления потерпевшим.

В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups и было похищено во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека, получили травмы разной степени тяжести 15 человек. В больнице, по данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, находятся 10 человек. Шесть из них, среди которых один ребенок, находятся в больнице с легкими травмами, состояние четырех других врачи оценивают как тяжелое.