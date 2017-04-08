При обрушении дома под Вроцлавом погибли два ребенка и взрослый

ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва двухэтажного многоквартирного дома в польском городе Свебодзине недалеко от Вроцлава на западе Польши, сообщил представитель местного воеводства.

Дом рухнул от взрыва в субботу утром. Обломки камней повредили несколько припаркованных рядом автомобилей.

"На данный момент из завалов удалось достать семь человек. Трое из них погибли", — сказал он, уточнив, что в числе погибших двое детей.

Уже известно, что в доме было зарегистрировано 17 человек. Спасатели не исключают, что к некоторым из них могли прийти гости, а некоторые могли отсутствовать в момент трагедии.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. На месте работает большое количество спасателей, кинологи, для транспортировки раненых задействованы вертолеты. Спасатели время от времени объявляют минуту тишины, пытаясь услышать людей, которым нужна помощь.

О причинах происшествия пока не сообщают, но не исключается, что к трагедии привел взрыв газа.