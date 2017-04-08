Глава МВД Франции приветствовал передачу группировкой ЭТА списка тайников

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль приветствовал передачу баскской группировкой ЭТА списка своих тайников с оружием на юго-западе страны.

Ранее международная комиссия по проверке подтвердила, что террористическая баскская группировка ЭТА передала французским правоохранителям список из 12 тайников с оружием в департаментах Жер, Атлантические Пиренеи и Верхние Пиренеи в рамках односторонней инициативы по разоружению.

"Этот этап нейтрализации арсенала оружия и взрывчатых веществ является большим шагом", — цитирует Фекля агентство Франс Пресс. Глава французского МВД добавил, что это "неоспоримо важный день".

Жан-Ноэль Эчеверри, один из представителей "миротворцев", которого до этого задерживали пять раз за связи с ЭТА, заявил 17 марта французской газете Le Monde, что баскская организация собирается передать французской стороне остающееся в ее руках оружие до вечера 8 апреля. Испанские власти в ответ заявили, что баскские террористы должны не только полностью разоружиться, но и объявить о самороспуске.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали около 860 человек. В 2011 году организация ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.