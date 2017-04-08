МИД Ирана осудил теракт в столице Швеции

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана осудило теракт в Стокгольме, в результате которого погибли несколько человек, заявив о готовности бороться с терроризмом, говорится на сайте ведомства.

"В шквале эйфории некоторых западных и арабских стран по поводу явной агрессии США в отношении Сирии, которая являлась откровенной попыткой возродить полумертвый образ террористов в регионе, мы стали свидетелями преступного деяния в Европе", — заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, также напомнив об ударах США по аэродрому в Сирии.

В сообщении отмечается, что Касеми также выразил соболезнования народу и правительству Швеции в связи со случившимся, отметив готовность Ирана к конструктивному сотрудничеству в регионе и мире по устранению террора и насилия.

Грузовик на высокой скорости в пятницу наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Ahlens. Грузовик принадлежал компании Spendrups и был похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.