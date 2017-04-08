Американский сенатор: в США устали воевать за Саудовскую Аравию и Турцию

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен осознавать, что американская общественность устала от того, что США ведут войны за иностранные государства, как Саудовскую Аравию и Турцию, как это происходит в Сирии, заявил РИА Новости член сената штата Вирджиния Ричард Блэк.

"Очень важно как можно более скорое понимание Трампа того, что американцы устали следовать как овцы к убийствам для того, чтобы вести войны ради Саудовской Аравии, Турции, ради всех этих агрессивных стран", — заявил Блэк.

Он считает, что США ввязались в конфликт в Сирии, поскольку Саудовская Аравия и Катар хотел провести газо- и нефтепровод через страну в Турцию.