Прилепин и Чичерина прочитают текст "Тотального диктанта" в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (69)

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин и российская рок-певица Юлия Чичерина прочитают текст "Тотального диктанта" в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщили в пресс-службе Миноброзавания ДНР.

"Сегодня в 14.00 в Донецкой народной республике пройдет Всемирная акция "Тотальный диктант". На площадке в Донецком национальном университете диктант прочтет известный российский писатель и публицист Захар Прилепин", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в Горловке диктант прочтет российская рок-певица Юлия Чичерина.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.

Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. В прошлом году автором диктанта стал детский писатель Андрей Усачев.

Подробнее об акции "Тотальный диктант" читайте в справке >>