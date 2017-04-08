Следователи прокуратуры Южной Кореи допросили экс-президента Пак Кын Хе

ТОКИО, 8 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Следователи прокуратуры Южной Кореи вновь допросили в субботу экс-президента страны Пак Кын Хе, арестованную ранее по обвинениям в причастности к коррупционному скандалу, который привел к её импичменту и отстранению от власти, передало информационное агентство Рёнхап.

Пак Кын Хе содержится в следственном изоляторе в Ыйване, к югу от Сеула. Срок предварительного заключения по решению суда продлится до 19 апреля. На допросе с Пак Кын Хе с ней был её адвокат Ю Ён Ха.

На прошлой неделе на предыдущих допросах экс-президент отрицала все обвинения.

Экс-президент, дочь бывшего диктатора Пак Чон Хи, которого считают создателем южнокорейского "экономического чуда", обвиняется, в частности, во взяточничестве и передаче конфиденциальной информации ее знакомой Цой Сун Силь, которую считают главной виновницей коррупционного скандала.

Он разгорелся в Южной Корее в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Как сообщалось ранее, 9 декабря прошлого года Национальное собрание Республики Корея объявило Пак Кын Хе импичмент, а 10 марта этого года отстранение экс-президента от власти утвердил Конституционный суд.

Таким образом Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, которая отправлена досрочно в отставку по решению суда. Вместе с тем она стала третьей по счету главой южнокорейского государства, оказавшейся в тюрьме после президентства. В 1995 году были также арестованы бывшие главы государства Ро Дэ У и Чон Ду Хван.