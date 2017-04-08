Под Вроцлавом рухнул жилой дом

ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Двухэтажный многоквартирный дом рухнул в польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, под завалами могут быть люди, сообщают местные СМИ.

"Несколько минут назад произошло обрушение многоквартирного дома, 12 расчетов спасателей ведут поиск людей под завалами", — сообщил офицер пожарной охраны Яцек Курчинский.

По его словам, двоих уже удалось извлечь из-под завалов, они находятся в сознании.

По данным местных СМИ, в квартирах рухнувшего дома могло находиться порядка 18 человек.

Телеканал TVP сообщает, что на место скоро прибудут спасатели с собаками, а для эвакуации раненых решено задействовать вертолеты.

О причинах происшествия пока не сообщают, но не исключается, что к трагедии привел взрыв газа.