СМИ: глава Фонда госимущества Украины собирается в отставку

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Игорь Билоус, которого критикует премьер страны, собирается в отставку, сообщило украинское интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в администрации украинского президента.

"Глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус собирается в отставку в начале следующей недели", — сообщает издание.

Как отмечает издание, эту информацию также подтвердил источник в фонде госимущества.

Билоус — бывший инвестиционный банкир, работавший в инвестиционной компании SARS Capital, инвестиционном банке UBS, а также был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании "Ренессанс Капитал" на Украине и странах Центрально-Восточной Европы и содиректором киевского регионального офиса.

Билоус был назначен главой государственной фискальной службы, где проработал с 1 марта 2014 года по 24 февраля 2015 года. С 19 мая 2015 года Билоус является главой Фонда государственного имущества.

Фонд госимущества неоднократно анонсировал приватизацию Одесского припортового завода и ряда крупных облэнерго, однако их приватизация так и не состоялась. В последнее время работу руководства фонда активно критикует премьер Украины Владимир Гройсман, обвиняя фонд в срыве приватизации.