Минобороны НКР заявляет о 20 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (292)

ЕРЕВАН, 8 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в субботу о 20 нарушениях режима прекращения огня в Карабахе за минувшие сутки.

"Седьмого апреля и в ночь на 8 апреля вооруженные силы Азербайджана 20 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 230 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра. На северо-восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также 60-миллиметровый миномет", — говорится в сообщении.