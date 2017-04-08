Глава ЛНР поздравил президента Южной Осетии с Днем Конституции

ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий поздравил президента и народ Южной Осетии с Днем Конституции.

"8 апреля 2001 года был принят Основной Закон страны, который сосредоточил в себе богатый исторический опыт, мудрость предыдущих поколений, закрепил правовые, политические и идеологические особенности государства и общества, четко определил этапы национального развития. Это стало значимым событием для народа Южной Осетии, символизирующим начало новой страницы его становления", — говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте главы ЛНР.

В августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии против Цхинвала со стороны Грузии, президентом которой тогда был Михаил Саакашвили. Сейчас Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, считает их оккупированными территориями.