В Китае у пяти подозреваемых изъяли более 40 килограмм героина

ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала пять подозреваемых в наркотрафике, у которых была изъята партия героина весом 42 килограмма, передает агентство Синьхуа.

Как сообщила в субботу местная полиция, рейд был совершен в городе Жуйли уезда Лунлин в Дэхун-Дай-Качинском автономном районе в конце прошлой недели. Полиция арестовала двух граждан Мьянмы, которые вывели стражей порядка на трех своих подельников из Китая.

В автомобиле подозреваемых были обнаружены 120 блоков героина общим весом 41,8 килограмма. Как заявили арестованные граждане Мьянмы, им обещали заплатить по 725 долларов за то, что они провезут наркотики на территорию КНР. В настоящий момент продолжается расследование.

Китайское уголовное законодательство предусматривает очень строгое наказание за совершение наркопреступлений. При этом количество наркотиков, обнаруженных при досмотре лиц, уличенных в контрабанде, сбыте, перевозке, производстве и незаконном хранении, устанавливается по их весу без пересчета на 100-процентное активное вещество. За контрабанду крупных объемов наркотиков (например, опиума в количестве свыше одного килограмма или героина свыше 50 граммов) нарушителям грозит лишение свободы сроком на 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь.