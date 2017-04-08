Китайских граждан нет среди пострадавших при теракте в Стокгольме
ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Граждане КНР отсутствуют в числе пострадавших или погибших при теракте в Стокгольме, сообщило посольство Китая в Швеции.
"В настоящий момент информация о пострадавших или погибших гражданах КНР не поступала, посольство Китая в Швеции продолжит пристально следить за развитием ситуации", — говорится в сообщении дипмисии.
Посольство также попросило граждан Китая, находящихся в Швеции, усилить меры безопасности, сократить время пребывания на улице и избегать посещения мест массового скопления людей, в случае экстренных ситуация сохранять спокойствие и немедленно связаться с дипмиссией.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.
По данным полиции, сообщение о наезде грузовика на людей поступило в пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск). На высокой скорости машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Полиция задержала двух подозреваемых в связи с терактом в Стокгольме.