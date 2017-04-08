Китайских граждан нет среди пострадавших при теракте в Стокгольме

ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Граждане КНР отсутствуют в числе пострадавших или погибших при теракте в Стокгольме, сообщило посольство Китая в Швеции.

"В настоящий момент информация о пострадавших или погибших гражданах КНР не поступала, посольство Китая в Швеции продолжит пристально следить за развитием ситуации", — говорится в сообщении дипмисии.

Посольство также попросило граждан Китая, находящихся в Швеции, усилить меры безопасности, сократить время пребывания на улице и избегать посещения мест массового скопления людей, в случае экстренных ситуация сохранять спокойствие и немедленно связаться с дипмиссией.

По данным полиции, сообщение о наезде грузовика на людей поступило в пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск). На высокой скорости машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Полиция задержала двух подозреваемых в связи с терактом в Стокгольме.