Стокгольмская полиция продлила арест подозреваемого в связи с терактом

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Первый подозреваемый, задержанный в связи с терактом в Стокгольме, останется под стражей для дальнейших проверок, сообщает в субботу агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По данным агентства, полиция продлила срок ареста подозреваемого. Как сообщается, кордоны правоохранительных органов останутся на месте преступления до завершения следственных мероприятий.

Как сообщается, представитель прокуратуры Швеции Карин Росандер подтвердила, что мужчину задержали по подозрению в совершении теракта и убийствах.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. У него были ссадины, и в связи с задержанием он якобы сообщил, что является виновным в совершении теракта в Стокгольме. На одежде мужчины обнаружили осколки стекла.

По данным полиции, сообщение о наезде грузовика на людей поступило в пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск). На высокой скорости машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан, — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.