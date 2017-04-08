Экс-глава МИД Латвии: европейские страны должны бороться с террором вместе

РИГА, 7 апр — РИА Новости. Страны Европы должны бороться с терроризмом вместе, а вместо этого они борются друг с другом, заявил в пятницу в эфире латвийской радиостанции Baltkom бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

"Говоря о терактах в Европе, мы обсуждаем не причину, а лишь следствие. Были Афганистан, Ирак, была Сирия, теперь мы получаем террор обратно, и бороться с ним можно только вместе. Страны должны совместными усилиями бороться с терроризмом, а вместо этого борются друг с другом", — сказал Юрканс, комментируя теракт в Стокгольме.

"Сейчас мы вынуждены ставить больше камер наблюдения, нанимать больше дежурных, полицейских. Их надо ещё больше, ведь смотрите, грузовик в Стокгольме украли ещё утром, но никто не сообщил в полицию, никто его не искал, так нельзя, это расхлябанность! Но в первую очередь надо прекратить войну в Сирии, я готов платить за безопасность, но я согласен заплатить даже больше, чтобы там создали демилитаризованные зоны, строили им поселки, школы, заводы, чтобы они оставались жить у себя…", — заявил политик.

Латвийцев он тоже призвал быть готовыми к терактам и быть бдительными. "Террор гуляет по Европе. Пока нам ничего не угрожает, но когда-нибудь зло придет и сюда. Надо быть бдительными, и если, например, угнали грузовую машину, немедленно звонить в полицию, искать ее", — сказал Янис Юрканс.

По данным полиции, сообщение о наезде грузовика на людей поступило в пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск). На высокой скорости машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.