Премьер Эстонии прибудет в Петербург на празднование столетия республики

ТАЛЛИН, 8 апр — РИА Новости, Николай Адашкевич. Премьер Эстонии Юри Ратас в субботу прибудет в Петербург, чтобы принять участие в одном из мероприятий, посвященных 100-летию республики, которое будет отмечаться в 2018 году.

Днем рождения Эстонской республики принято считать 24 февраля 1918 года, когда в Таллине комитет спасения Эстонии обнародовал манифест, провозглашающий независимую и демократическую республику.

Юри Ратас посетит благодарственное богослужение и концерт в честь столетия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Столетие манифестации эстонцев будет отмечаться в церкви Святого Апостола Иоанна в Санкт-Петербурге вместе с местными эстонцами. В церкви будет открыта доска в память о манифестации.

После богослужения, которое совершит архиепископ эстонской лютеранской церкви Урмас Вийльма, с речью выступит Ратас. Свое приветственное слово произнесет также генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ. Пресс-служба правительства отмечает, что никаких официальных встреч в ходе визита не запланировано.

Восьмого апреля 2017 года исполнится 100 лет с того дня, как 40 тысяч эстонцев приняли в Петрограде участие в демонстрации, на которой требовали предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии. Эстонцы начали шествие у церкви святого Иоанна и направились к Таврическому дворцу, где находилось временное правительство.

Через четыре дня после манифестации временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии. Согласно закону об автономии, были объединены северная часть Лифляндской и Эстляндская губернии. Образовалась Эстонская национальная губерния.