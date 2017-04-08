США осуждают теракт в Стокгольме

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США осудили теракт в Стокгольме, в результате которого в пятницу погибли четыре человека, и заявили о решимости вместе со Швецией бороться с терроризмом.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшний теракт в центре Стокгольма в Швеции. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования близким погибших и надежду на полное выздоровление тех, кто пострадал", — говорится в заявлении госдепартамента.

"Подобные атаки направлены на то, чтобы посеять страх, но на самом деле они лишь укрепляют нашу общую решимость бороться с терроризмом во всем мире. США и Швеция являются ответственными партнерами в этой борьбе, и мы готовы предложить любую помощь, которая может потребоваться Швеции в расследовании этого жестокого и бессмысленного нападения", — отмечают в ведомстве.

По данным полиции, сообщение о наезде грузовика на людей поступило в 14.53 местного времени (15.53 мск). На высокой скорости машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено.

По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.