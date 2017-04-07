ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп выдвинул Марка Грина на пост министра армии, который ведает сухопутными силами ВС США и подчиняется главе Пентагона, сообщил в пятницу Белый дом.

Грин работает сенатором в законодательном собрании штата Теннесси и генеральным менеджером в медицинской компании Align MD, которая занимается подбором персонала для больниц. Грин — выпускник военной академии в Вест-Пойнте. Он работал врачом в армии и был в трех военных командировках на Ближнем Востоке.

Грин выдвинут на должность министра армии вместо первоначального кандидата Трампа, миллиардера Винсента Виолы. Виола снял свою кандидатуру, поскольку не захотел избавиться от ряда активов, как этого требовала новая должность.

Министр армии США несет ответственность за людские ресурсы, персонал, состояние резерва, зданий и сооружений, систем вооружения и оборудования и вопросы его приобретения, охрану окружающей среды, коммуникации. Его кандидатуру выдвигает президент и утверждает сенат. Министр армии не входит в кабинет министров и подчиняется только министру обороны.