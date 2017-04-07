Латиноамериканские государства осудили теракт в Стокгольме

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай и Чили осудили теракт в Стокгольме, назвав происшествие жестокой атакой.

"Правительства Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу, Уругвая и Чили осуждают жестокую атаку, осуществленную сегодня в Стокгольме в Швеции, и выражают свои соболезнования и солидарность правительству и народу Швеции, семьям погибших, а также желают скорейшего выздоровления раненым", — говорится в совместном заявлении государств, размещенном на сайте министерства иностранных дел Мексики.

Латиноамериканские государства также заявили о своем решении усиливать борьбу с терроризмом и поддерживать мир и международную безопасность в соответствии с нормами международного права и правами человека.

По данным полиции, сообщение о наезде грузовика на людей поступило в пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск). На высокой скорости машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.