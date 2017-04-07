Опрос: работа Трампа на посту президента США не нравится 71% итальянцев

РИМ, 7 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Большинство итальянцев не поддерживают деятельность Дональда Трампа на посту президента США, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Ixè по заказу телекомпании Rai3.

Против политики Трампа, готовящегося разменять 100 дней на посту главы американского государства, выступает 71% итальянцев. В симпатиях к нему признались 24% опрошенных, 5% респондентов затруднились с ответом.

Опрос был проведен 5 апреля путем телефонных звонков на домашние и мобильные номера тысячи случайно подобранных людей старше 18 лет.

Согласно предыдущим исследованиям общественного мнения, опубликованным в начале марта, спустя месяц после вступления Трампа в должность президента США его работа оценивалась как "неудовлетворительная" 58% итальянцев, подавляющая часть которых назвала себя сторонниками правящей в Италии Демократической партии.

В свою очередь последние опросы компании Gallup показывают, что действия президента США одобряют лишь 37% американцев, а 58% не одобряют. Это самые низкие рейтинги среди президентов в новейшей истории страны в первый год правления.

Трамп вступил в должность президента 20 января. Главной темой своей предвыборной кампании он сделал борьбу с нелегальной миграцией. В начале марта он подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также пообещал построить стену на границе с Мексикой. Источники финансирования такого строительства пока не определены.