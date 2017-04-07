Люди видели огненное облако: очевидцы рассказали о теракте в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 7 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Оказавшиеся на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма люди видели огненное облако и много дыма и пытались укрыться в магазинах от ехавшего в толпу грузовика, сообщают шведские СМИ.

В пятницу грузовой автомобиль на большой скорости протаранил гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал это терактом. Полиция сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

"Я шел и заметил, что народ вокруг остановился. В таких случаях задумываешься. Когда я подошел ближе, то увидел большое огненное облако и много дыма. Потом люди побежали оттуда", — рассказал один из очевидцев Радио Швеции.

"Грузовик ехал быстро, очень быстро. Мы испугались. Все бросались в сторону. Потом пришла полиция и оцепила все", — сказала Aftonbladet одна из очевидцев произошедшего.

"Я видел практически все. Грузовик ехал быстро и люди забегали в магазины, чтобы укрыться. Я сам спрятался в магазине", — сказал один из очевидцев шведскому телевидению SVT.

Именно близ Дроттнинггатан в декабре 2010 года были совершены два взрыва, после которых обнаружили мужчину, взорвавшего самого себя. Тогда тот случай стал первым в Швеции, связанным со смертником-одиночкой.

Подробнее наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>