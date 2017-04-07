Посольство РФ выясняет, нет ли россиян среди раненных при теракте в Швеции

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посольство РФ в Швеции тщательно отслеживает информацию о возможных пострадавших среди россиян при инциденте в Стокгольме.

В Стокгольме грузовик врезался в группу прохожих. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал это терактом. Полиция сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

"Посольство тщательно отслеживает развитие ситуации, открыта телефонная линия (+46736855637) для сообщений о возможных пострадавших из числа российских граждан. Находимся в постоянном контакте с МИД и полицией для получения оперативной информации на этот счёт", — говорится в сообщении посольства в сети Facebook.