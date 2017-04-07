Турция выражает солидарность с Швецией после теракта в Стокгольме

АНКАРА, 7 апр— РИА Новости, Федор Смирнов. МИД Турции выражает солидарность с Швецией в связи с терактом в Стокгольме, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства в пятницу.

Ранее в пятницу в Стокгольме грузовик врезался в группу прохожих. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал это терактом. Полиция сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

"Мы с глубокой печалью узнали, что невинные люди погибли и получили ранения в результате теракта, совершенного сегодня в столице Швеции. Мы решительно осуждаем это гнусное нападение. Турция и турецкий народ, которые были объектом нескольких подобных нападений, разделяют горе Швеции и шведского народа. Подчеркивая важность глобального сотрудничества в борьбе с терроризмом, мы подтверждаем, что мы будем решительно поддерживать нашу солидарность с международным сообществом, друзьями и партнерами против всех видов терроризма", — говорится в заявлении

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>