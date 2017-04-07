После теракта в Стокгольме норвежские полицейские будут носить оружие

МУРМАНСК, 7 апр – РИА Новости. Норвежские полицейские в крупных городах и в аэропорту Осло будут временно носить при себе оружие после произошедшего в Стокгольме теракта, сообщает директорат полиции королевства.

В пятницу грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик был угнан. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал это терактом. Полиция сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

"Принято решение о том, что полиция в крупных города в Норвегии и в аэропорту Осло будет временно носить при себе оружие", — говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме

Кроме того, будет увеличено количество полицейских в местах массового скопления людей. Полицейская служба безопасности Норвегии пересматривает после случившегося оценку уровня террористической угрозы в стране.

Как правило, в обычных ситуациях норвежские полицейские не носят оружия во время патрулирования улиц. Оружие есть только в патрульных машинах.