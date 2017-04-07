Фийон и Ле Пен выразили солидарность Швеции в связи с терактом в Стокгольме

ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидаты в президенты Франции — экс-премьер Франсуа Фийон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — выразили солидарность народу Швеции в связи с наездом грузовика на пешеходов в центре Стокгольма.

"Стокгольм, в свою очередь, оказался под подлым ударом. Солидарность с нашими шведскими друзьями. Я сделаю борьбу с терроризмом своим абсолютным приоритетом", — написал Фийон в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Ле Пен, в свою очередь, не стала давать никаких обещаний, однако сделала предположение об организаторах атаки.

"Я выражаю всю свою солидарность со шведским народом, пострадавшим от гнусного теракта, возможно, исламистского", — написала лидер "Нацфронта".

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как протаранил витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.

Полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма, остановлено железнодорожное движение, городское метро закрыто. Центр города оцеплен.

По словам главы правительства Швеции, все обстоятельства указывают на то, что в Стокгольме произошел теракт.

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>