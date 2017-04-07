В ООН осудили "жестокую атаку" в Стокгольме

ООН, 7 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. В ООН осудили "жестокую атаку" в Стокгольме, ожидают привлечения виновных к ответственности, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он сообщил, что в ООН "следят за развитием ситуации". "Мы осуждаем жестокую атаку в Стокгольме", — сказал представитель генсека. "Надеемся, что причастные к этой атаке будет приведены к правосудию", — отметил он.

В пятницу грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик был угнан. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал это терактом. Полиция сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.