Показания Вороненкова нельзя использовать в суде, признал прокурор
18:3507.04.2017
(обновлено: 18:36 07.04.2017)
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КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Показания убитого на Украине экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова по уголовному делу о преступлениях во время акций протеста в Киеве в 2014 году не будут иметь юридической силы в суде, заявил в пятницу начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
Ранее Горбатюк сообщал, что Вороненков успел дать показания по делу против экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, он также был свидетелем по делу о событиях на Майдане в 2014 году.
"К сожалению, это недостаток нашего уголовно-процессуального кодекса, что только те показания могут использоваться, которые непосредственно услышал сам судья в судебном заседании", — цитирует Горбатюка агентство "Укринформ".
При этом он добавил, что допрос Вороненкова проводился под видеозапись, поэтому судьи смогут посмотреть допрос и оценить его показания.
Уехавший из России, где против него расследовали уголовное дело, и получивший украинское гражданство Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Предполагаемый убийца скончался в больнице от полученных в перестрелке с охранником экс-депутата ранений. Президент Украины Петр Порошенко уже в первые часы после совершения преступления заявил о "российском следе".
В МИД РФ заявили, что шокированы этими обвинениями, которые не подкреплены никакими экспертными выводами, и усомнились в возможности проведения украинской стороной непредвзятого расследования. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, имеющиеся на настоящий момент данные "позволяют предположить, что речь идет о подготовленном заказном убийстве, которое имеет все признаки показательной акции".
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг днем, когда он выходил из здания пятизвездочного отеля "Премьер Палас" в центре украинской столицы.
Киллер выстрелил в Вороненкова не менее двух раз. Один из выстрелов оказался смертельным.
По данным Нацполиции Украины, в Вороненкова стреляли из пистолета ТТ.
В результате нападения были ранены как охранник бывшего депутата, так и киллер, которых сейчас находится под усиленой охраной в реанимации одной из городских больниц.
На место убийства приехала жена Вороненкова Мария Максакова.
Следовательные органы ведут работу по установлению личности киллера, а также ищут возможных соучастников преступления.
В полиции Киева считают, что убийство носит заказной характер.
Против Дениса Вороненкова в России было заведено уголовное дело о мошенничестве.
Бывшего депутата подозревали в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы.
В конце 2016 года Вороненков уехал из России на Украину и принял гражданство этой страны.
В России Вороненков был объявлен в международный розыск.