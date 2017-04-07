Показания Вороненкова нельзя использовать в суде, признал прокурор

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Показания убитого на Украине экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова по уголовному делу о преступлениях во время акций протеста в Киеве в 2014 году не будут иметь юридической силы в суде, заявил в пятницу начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Ранее Горбатюк сообщал, что Вороненков успел дать показания по делу против экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, он также был свидетелем по делу о событиях на Майдане в 2014 году.

"К сожалению, это недостаток нашего уголовно-процессуального кодекса, что только те показания могут использоваться, которые непосредственно услышал сам судья в судебном заседании", — цитирует Горбатюка агентство "Укринформ".

При этом он добавил, что допрос Вороненкова проводился под видеозапись, поэтому судьи смогут посмотреть допрос и оценить его показания.

Уехавший из России, где против него расследовали уголовное дело, и получивший украинское гражданство Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Предполагаемый убийца скончался в больнице от полученных в перестрелке с охранником экс-депутата ранений. Президент Украины Петр Порошенко уже в первые часы после совершения преступления заявил о "российском следе".

В МИД РФ заявили, что шокированы этими обвинениями, которые не подкреплены никакими экспертными выводами, и усомнились в возможности проведения украинской стороной непредвзятого расследования. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, имеющиеся на настоящий момент данные "позволяют предположить, что речь идет о подготовленном заказном убийстве, которое имеет все признаки показательной акции".