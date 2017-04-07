В кабмине ФРГ выразили соболезнования в связи с событиями в Стокгольме

БЕРЛИН, 7 апр – РИА Новости. Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт выразил соболезнования в связи с наездом грузовика на людей в Стокгольме.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма. Полиция Швеции сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

"Наши мысли – с людьми в Стокгольме, с ранеными, родственниками, спасателями, полицейскими. Мы противостоим террору вместе", — написал Зайберт в своем Twitter.

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>