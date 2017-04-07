Пассажиров и экипаж севшего на мель у берегов Тайваня судна удалось спасти

ПЕКИН, 7 апр — РИА Новости, Жанна Манукян. Все 346 пассажиров и члены экипажа севшего на мель у берегов Тайваня пассажирского судна спасены и доставлены на берег, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на береговую охрану острова.

Судно под названием "Кайсюань" с 346 пассажирами село на мель в пятницу около 18:00 (13:00 мск) по местному времени в восьми морских милях от города Будай на юго-западном побережье Тайваня.

Сообщается, что суда береговой охраны прибыли на место происшествия и к 19:45 (14:45 мск) по местному времени доставили всех пассажиров и членов экипажа на берег.

Причина инцидента пока неизвестна.