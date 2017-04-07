У берегов Тайваня корабль сел на мель, около 300 человек ждут помощи

ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Пассажирский корабль с почти 400 пассажирами на борту сел на мель у берегов Тайваня, часть из них уже спасена, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что судно село на мель в открытом море в восьми морских милях от побережья города Будай на юго-западе Тайваня около 18.00 (13.00 мск) в пятницу.

По данным агентства, к настоящему моменту более 70 человек спасены, еще около 300 человек по-прежнему ждут помощи.

К месту ЧП направлены четыре спасательных судна.