Украинский депутат считает, что власти полностью утратили доверие народа

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Украинские политики полностью утратили доверие народа, ситуация осложняется обнищанием населения, заявил экс-глава фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Грынив.

Ранее представитель программы развития ООН на Украине Нил Уокер заявил, что около 60% населения Украины находится ниже черты бедности.

"Самое страшное, что сегодня доверие ко всем политикам (90%) приблизительно на одном уровне — ни один из них не имеет положительного баланса доверия. Одним словом, народ никому не доверяет. Это страшная вещь — потеря любых лидеров… Такого на Украине еще не было", — сказал Грынив в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.

По его словам, недоверие общества вызвано обнищанием народа и высоким уровнем популизма среди политиков. "Реально, ситуация, артикулированная людьми в последний год — обнищание, и имеет оно под собой социальную основу, а не политическую. Второе – появление кучи популистов", — добавил Грынив.

Он также считает, что на Украине появилась новая конфликтная плоскость между "бедными и богатыми". По его мнению, "90%, которые себя причисляют к бедным, начинают ненавидеть 10% тех, кого они причисляют к богатым".