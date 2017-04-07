В столице Сомали при минометном обстреле погибли три человека

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Три человека погибли, еще пятеро получили ранения в ходе ракетного минометного обстрела в столице Сомали Могадишо, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию и медиков.

Сообщается, что мины попали в жилые дома, располагающиеся недалеко от аэропорта города. По словам главы службы скорой помощи, среди пострадавших есть дети.

"Предполагается, что "Аш-Шабаб" запустила мины, которые убили троих членов одной семьи и нанесли ранения еще нескольким людям. В настоящий момент мы выясняем, откуда они были запущены", — сообщил агентству представитель полиции.

Накануне президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил страну зоной военных действий, заменил глав военного и разведывательного ведомств и поручил армии готовить новое наступление на боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб". Он дал экстремистам возможность сдаться в течение 60 дней.

"Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.