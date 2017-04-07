Европейский эксперт: Трамп ограждается от подозрений в симпатиях к России

БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Решением о ракетном ударе по базе ВВС Сирии президент США Дональд Трамп ограждает себя от подозрений в симпатиях к России, считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эмануэль Томанн.

"Трампу в ситуации, когда он подвергается в США атакам относительно своих отношений с Россией, это позволяет оградить себя от подобных подозрений и заручиться более твердой поддержкой со стороны республиканцев", — сказал он РИА Новости в пятницу.

По словам Томанна, решение Трампа не является прологом к наземной американской военной операции в Сирии, а, скорее, преследует цель произвести внутренний эффект для США – показать, что он отличается в своей решительности от предшественника Барака Обамы в плане проведения односторонних действий на международном уровне.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.