В Колумбии считавшиеся погибшими трое граждан Испании найдены живыми

МАДРИД, 7 апр – РИА Новости. Все испанцы, числившиеся пропавшими без вести после схода селевого потока в колумбийском городе Мокоа, найдены живыми.

"Найден третий испанец в Мокоа, Колумбия", — сообщил в пятницу МИД на своей странице в Twitter . Ранее были обнаружены еще двое граждан Испании, оказавшиеся в районе стихийного бедствия.

В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на колумбийский город Мокоа. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа. Поискам пропавших без вести препятствовало то, что в зоне бедствия не работала связь.

Число погибших в результате схода селевого потока в колумбийском городе Мокоа превысило 300 человек.