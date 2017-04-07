СМИ: в Турции арестовали пилота сирийского МиГ-21, сбитого в марте

АНКАРА, 7 апр— РИА Новости. Прокуратура турецкой провинции Хатай санкционировала арест пилота сбитого в марте сирийского МиГ-21 Мехмета Суфхана, сообщает в пятницу газета Star.

Сообщается, что пилоту инкриминируется нарушение государственной границы и шпионская деятельность. Из больницы, где он находился на лечении, Суфхан был отправлен в тюрьму.

Члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили в марте о том, что они сбили самолет сирийских ВВС МиГ-21 на северо-западе Сирии. Пилот катапультировался и приземлился на территории Турции. Турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего самолета на турецко-сирийской границе.

Выживший в результате крушения пилот был госпитализирован в больницу Хатая. Турецкие власти ранее сообщили, что намерены решить в ближайшее время вопрос о передаче Сирии пилота.